Sport für alle: Projekt für spezielle Bedürfnisse

In der Caritas-Werkstatt Florian in Globasnitz, in der aktuell 24 Frauen und Männer im Alter von 17 bis 60 Jahren eine Beschäftigung beim Werken, im Garten oder in der Küche finden, wird an den sportlichen Einheiten mit besonderer Begeisterung teilgenommen. Von Sackhüpfen über Fußballspielen bis hin zu Wandertagen oder Radtouren - das Programm ist vielfältig und sorgt somit dafür, dass für jeden das Richtige dabei ist. „Durch sportliche Aktivitäten und eine wertschätzende und fachlich kompetente Begleitung werden unsere Klienten maßvoll gefordert und die Gemeinschaft gesteigert. Zudem wird ihr Alltag belebt und erweitert“, so Fixl.