Dreifache Olympiasiegerin: „Das ist großartig“

Mehrere Stunden täglich verbringen die Athleten auf der Laufbahn oder in den Fitnessräumen. „Die Anlage hier ist großartig. Wenn es regnet, können wir einfach drinnen unser Programm weiter abspulen. Wir schätzen die Möglichkeiten hier wirklich sehr“, gibt es vom 36-jährigen Aushängeschild verbale Rosen. Ein Lob, das auch Stephanie Bendrat freut. Die ehemalige Hürdenläuferin hatte die Zusammenarbeit eingefädelt. Die Organisation war aber ein Wettlauf mit der Zeit. Denn die endgültige Anfrage der Jamaikaner - sie hatten in Europa nach einem Stützpunkt gesucht - war erst zwei Wochen vor der Ankunft eingetrudelt. Den Stress nahmen die Verantwortlichen in Rif aber gerne in Kauf, alle zogen an einem Strang. „Weil du so eine Chance eben auch nutzen musst“, erklärt Bendrat.