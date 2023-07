So wenig Gage bekommt man beim „ZDF-Fernsehgarten“

Total realitätsfern

Der Musiker gab nun Interviews, in denen die TV-Show nicht wirklich gut wegkommt und nennt verschiedene Gründe für seine Absage. Angefangen bei der „Zensur“, die sie im Programm durchsetzen wollen. „Ich wurde mit meinem ESC-Song ‚Lied mit gutem Text‘ angefragt. Das ist natürlich alles, aber kein Ballermann-Song“, sagte er zur „Bild“. „Meine wahren Hits, also die echten Party-Songs, sind dem ZDF wahrscheinlich zu hart, weil die Sendung mittags ausgestrahlt wird, wo ‚Bumsbar‘ nicht zum Sonntagsbraten passt.“ Er spricht dabei von seinem aktuellen Tanz-Hit, der es sogar bis in die deutschen Top 10 Charts geschafft hat.