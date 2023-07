So vereitelte Salzburger Banker 54.000-Euro-Coup

Die Dame betrat mittags am 27. Juni aufgelöst die Filiale des Raiffeisenverbands in der Schwarzstraße. Sie müsse sofort 54.000 Euro abheben, richtete sie der Empfangsdame aus. Dieser, Daniela Reiter, kam das verdächtig vor. Sie bat Kollege Markus Russinger um Hilfe. Der erfahrene Banker nahm sich des Falls an. „Ich habe die rund 50-jährige Frau einmal hinsetzen lassen, ihr ein Glas Wasser gegeben und sie um ihre Beweggründe für das Abheben der hohen Summe gebeten“, erzählt der 37-jährige Obertrumer.