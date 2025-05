Erfolgreicher Saisonstart für Triathlon-Talent

Führungsgruppe, Sturz, Platz sieben und eine neue Staatsbürgerschaft. Beim Saisonauftakt von Triathlon-Talent Linda Hehenwarter in Tipaza (Alg) war einiges los. „Es hat gut angefangen, ich bin mit der Führungsgruppe aus dem Wasser gestiegen“, berichtet die Halleinerin. Doch auf dem Rad passierte ihr ein Missgeschick: Aufgrund des starken Regens vor dem Rennen war es sehr rutschig, was der Tri-Team-Hallein-Athletin bei der ersten Wende zum Verhängnis wurde. Hehenwarter landete im Schlamm. „Das hat mir die erste Gruppe gekostet“, seufzt die Salzburgerin, die wegen Pfeifferschem Drüsenfieber erst verspätet in die Saison einsteigen konnte.