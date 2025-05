Autounfall in Grödig forderte zwei Verletzte

Der 64-jährige Deutsche war in den Mittagsstunden von St. Leonhard kommend in Richtung Grödig unterwegs. Im Ortsgebiet von Grödig kam es zu dem Zusammenstoß. Er sei aus Unachtsamkeit zu weit nach links gekommen, gab der Lenker selbst an. Er prallte dabei gegen das Auto eines 80-Jährigen, der Verletzungen erlitt. Auch dessen Beifahrerin (71) musste ins Spital gebracht werden.