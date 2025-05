Ein Verletzter bei Crash auf Kreuzung

Gegen 16 Uhr fuhr der 24-jährige Türke im Ortsteil Walchen in Richtung Niedernsill. Ein 67-jähriger Bosnier war zum gleichen Zeitpunkt unterwegs und fuhr in die Kreuzung ein. Er wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus nach Zell am See gebracht.