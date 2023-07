Zwei Wochen ohne Strom: Dank „Krone“ wieder Licht

„Kalt geduscht und Essen täglich frisch gekauft“

Doch plötzlich wurde der Strom abgeschaltet. „Ich habe jeden Tag bei der Tiwag angerufen. Die hat mich dann an die Tinetz verwiesen und die wiederum an die Tiwag“, erzählt R., wie sie „im Kreis geschickt“ worden sei. Geduscht habe sie in dieser Zeit mit kaltem Wasser. „Das Essen musste ich täglich im Supermarkt frisch einkaufen. Mit dem Kaffee am Morgen war natürlich nichts.“