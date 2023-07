Tiwag lenkt ein: Der Strompreis sinkt noch im Juli

Der landeseigene Tiroler Energieversorger Tiwag reagiert nun nach teils scharfer Kritik an seiner Preispolitik in den vergangenen Wochen. „Aufgrund des derzeit äußerst dynamischen Marktumfelds“ ziehe man die angekündigte Strompreissenkung auf den 24. Juli vor, hieß es am Dienstag.