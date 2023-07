Strompreis in Tirol: Kessel drohte zu explodieren

Damit es nicht zur Explosion und damit verbunden möglicherweise sogar zur Eskalation kommt, wurde das Ventil geöffnet. Sprich: Der angekündigte hohe Strompreis für Kunden von Tiwag und IKB wird bereits in knapp drei Wochen wieder reduziert. Es geht also doch! Nicht zuletzt aufgrund der medialen Berichterstattung durch die „Krone“, das darf an dieser Stelle festgehalten werden.