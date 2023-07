Mattle macht Tiwag Beine: Neues Statut soll her!

Mattle ortet angespannte Situation

Die Satzung ist ein Schuld- und Organisationsvertrag und regelt Rechte und Pflichten über den inneren Aufbau einer Aktiengesellschaft. „Es geht mir darum, dass die Tiwag am sehr komplexen und durch die Europäische Union zwar liberalisierten, aber dennoch streng reglementiertem Energiemarkt erfolgreich arbeiten und die Versorgung für Tirol sicherstellen kann.“ Es gebe in der Tiwag auf allen Ebenen viele engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, „die selbst unter der angespannten Situation leiden. Die Krisensituation am Energiemarkt nützen wir deshalb, um die Tiwag noch stärker in Tirol zu verankern“, sagte Mattle.