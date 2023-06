Sündteurer Strompreis lässt ganz Tirol stöhnen

Die geplante Strompreiserhöhung ist und bleibt der Dauerbrenner in Tirol und das Thema Nummer 1 an Tirols Stammtischen. Von all den Teuerungen trifft der teure Strom die Bevölkerung bis ins Rückenmark. Das haben auch die zahlreichen Reaktionen auf den „Krone“-Bericht über den Wirt der Rauthhütte in der Leutasch gezeigt. Die Wogen gehen hoch!