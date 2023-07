Schwede auf Einbruchstour in Wiener Fitnessstudios

Der Tatverdächtige einer Serie von Einbrüchen in Fitnessstudios in der Wiener Innenstadt ist nach länderübergreifenden Ermittlungen in der spanischen Hauptstadt Madrid festgenommen worden. Der Mann aus Schweden soll sich im Mai in vier Fitnesscenter eingeschlichen und Spinde aufgebrochen haben, berichtete die Polizei am Dienstag.