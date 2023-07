So krass wird der stärkte Porsche Cayenne ever!

Auf einer kurvigen Landstraße bewegte sich der PHEV-Cayenne mit einer eleganten Leichtfüßigkeit, die in der Klasse ihresgleichen sucht. Das Luftfahrwerk hat nun zwei statt drei Kammern, die Dämpfung passiert mit zwei Ventilen statt nur einem - getrennt für Zug- und Druckstufe. Es regelt feiner als früher, die Varianz zwischen Komfort, Sport und Sport plus steigt. Komfort ist also wirklich komfortabel, während vor allem Sport plus das Auto geradezu auf die Straße nagelt (also, im übertragenen Sinn, es bewegt sich ja richtig gut vorwärts).