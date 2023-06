„Der neue Porsche Cayenne muss noch lange halten!“

Der 474 PS starke Vierliter-Biturbo-V8 - nun mit Mono- statt Twinscrollladern - löst den 34 PS schwächeren V6 ab. Er verfügt nicht nur über variable Ventilsteuerzeiten, sondern erstmals auch über einen umschaltbaren Ventilhub. Das steigert die Performance und senkt den Verbrauch (13,4-12,5 l/100 km). Kraft ist jederzeit satt vorhanden: Zwischen 2000 und 5000 Touren liegt ein maximales Drehmoment von 600 Nm an. So beschleunigt das Luxus-Schiff in 4,7 Sekunden von null auf 100 km/h und weiter bis auf 273 km/h. Tempo 200 steht nach 18,3 Sekunden am Tacho. Der Motorsound hängt ab von der Stellung der Auspuffklappen, von still bis sportlich, aber nie ungehörig.