Porsche beseitigt großes Manko an Apple CarPlay!

Bisher ist es so, dass man nicht auf Fahrzeug-Funktionen zugreifen kann, wenn Apple CarPlay im Vordergrund läuft. Man muss also immer erst raus aus CarPlay und rein in die On-Board-Software. Porsche integriert nun vieles direkt in Apple CarPlay, etwa Klimatisierung, Radio oder Ambientebeleuchtung. Man könnte z.B. auch überprüfen, ob zu Hause alle Türen verschlossen sind, wenn man ein entsprechendes System am Handy integriert hat.