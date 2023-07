Mitbewohnerin wollte „GNTM“-Kandidatin umbringen!

Abschied von der suchtkranken Mutter

An vieles, was zwischen ihr und ihrer Mutter passiert ist, konnte sich Taube bis zur Aufarbeitung in einer Traumatherapie Jahre später gar nicht mehr erinnern, sie hatte das alles bis dato verdrängt. „Sie war alkoholsüchtig, genau, und sie hat mich eigentlich schon misshandelt, seit ich ein Baby war“, gestand das Model und lenkte das Gespräch somit in eine sehr ernste Richtung. Dies sei schlussendlich auch der Grund gewesen, wieso sie ihre Tochter dann hätte in das Heim geben müssen.