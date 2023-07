Kletterin stürzte bis zu acht Meter ins Seil

Am Sonntagvormittag unternahmen eine 32-jährige und ein 40-jähriger Österreicher in Amlach eine gesicherte alpine Klettertour im maximal 6. Schwierigkeitsgrad auf den Simonskopf. Beim Vorstieg durch die 32-Jährige in der 4. Seillänge im Schwierigkeitsgrad 3 setzte sie nach etwa zwei Metern ein mobiles Sicherungsgerät.