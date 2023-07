Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Mit Diablo (sieben Jahre) wird es sicher nicht langweilig. Er ist freundlich und bei vertrauten Personen sehr verschmust und anhänglich. Mit seiner schrulligen Art fällt es nicht schwer, ihn ins Herz zu schließen. Im Training zeigt sich Diablo sehr bemüht, aber an der Geduld muss er noch ein bisschen arbeiten. Die Fellnase wünscht sich ein hundeerfahrenes Zuhause, in dem noch viele Abenteuer auf ihn warten. Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 - 115 oder per Mail an hundevergabe@tierquartier.at