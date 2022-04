So sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Hauskatze

Hunderte Katzen stürzen in die Tiefe

Dennoch alarmierend: In der wärmeren Jahreszeit werden immer noch bis zu 30 Katzen im Monat in Wiener Tierarztpraxen wegen Verletzungen nach einem Fenstersturz behandelt - alleine an der Veterinärmedizinischen Universität Wien sind es zwischen April und Oktober bis zu 140 betroffene Stubentiger. Zusätzlich fatal: Viele Tiere werden nach so einem Unfall gar nicht zu Tierärzten gebracht, weil sie keine äußeren Verletzungen aufweisen. Innere Blutungen sind für Tierhalter aber nicht ersichtlich und können beim Tier sogar bis zum Tode führen!