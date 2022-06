Sachkundenachweis für Hundehalter in NÖ kommt

Kommen wird auch eine verpflichtende Hundeversicherung für alle neuen Vierbeiner. Die Mindestversicherungssumme beträgt 725.000 Euro für Personen- und Sachschäden. Die Gesetzesänderung wurde Waldhäusl zufolge am Dienstag in der Sitzung der niederösterreichischen Landesregierung beschlossen. Im Landtag werde sie am 7. Juli "eine Mehrheit finden", kündigte der FPÖ-Politiker an.