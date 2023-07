Gewinnen Sie Schokolade von Tony‘s Chocolonely

Für die Schokoglasur: Brechen Sie Ihre Tony’s Schokolade in mundgerechte Stücke und geben Sie diese in eine hitzebeständige Schüssel. Fügen Sie 3 EL Kokosöl hinzu und bringen Sie die Mischung in einer Mikrowelle oder über heißem Wasser zum schmelzen. Verrühren Sie das ganze gut, bis es schön flüssig und homogen ist. Geben Sie die Schokoglasur in ein Glas und lassen Sie auf Raumtemperatur abkühlen. Nun können Sie das Sahne-Eis aus dem Gefrierfach nehmen und in die Schokoglasur eintunken. Geben Sie die Glasur ein bis zwei Minuten zum festigen und schon können Sie Ihr Eis genießen. Geheimtipp: Rollen Sie das Eis direkt nach dem Schokobad in einer Schüssel mit gehackten Erdnüssen.