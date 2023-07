Brandneue Bücher für heiße Sommertage

Ich verliebe mich so leicht - Hervé de Tellier

Ein bis über beide Ohren verliebter Mann sitzt im Flugzeug von Paris nach Schottland. Er reist einer Frau nach, die ihn insgeheim aber nicht zu lieben scheint. Bald schon schwant ihm, dass dies nicht die beste seiner Ideen war. Denn sie hat ihn nicht eingeladen. Aber was soll er tun? Sein Verstand setzt aus, er weiß es ja selbst. In einem Hotel und in einem sinistren Pub wartet er auf sie. Vergeblich? Könnte es sein, dass sie ihn überhaupt nicht sehen will? Schließlich kommt es zu einer schwer zu deutenden Begegnung in der Einsamkeit der Highlands. Empfehlung der Redaktion.