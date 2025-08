Gregor Bloéb muss Tiroler Landestheater übernehmen

Erfolge, von denen man 30 Kilometer östlich nur träumen kann. Die Rede ist vom Tiroler Landestheater, wo der Betrieb alles andere als rund läuft. Okay, die Auslastung von 80 Prozent passt, obwohl sie schon höher war. Aber bei Zuschüssen von Stadt und Land in Höhe von fast 40 Millionen Euro darf man schon gewisse Erwartungen haben. Erwartungen, die in letzter Zeit nicht immer erfüllt werden – Stichwort Streit auf Kosten der Mitarbeiter in der Chefetage.