Kamtschatka: Neues Beben, weiterer Vulkanausbruch

Auf von Staatsmedien veröffentlichten Bildern war am Sonntag eine Rauchsäule über dem Vulkan Krascheninnikow zu sehen, der laut dem Vulkanismus-Programm der US-Forschungsinstitution Smithsonian zuletzt im Jahr 1550 aktiv gewesen war. Nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde in Kamtschatka wurde die Asche bis zu 6000 Meter in die Höhe geschleudert.