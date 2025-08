Mit nur 29! Ex-Top-Talent steht vor Karriereende

Schwere Kindheit

Nun denkt Dele Alli laut mehreren Berichten sogar an das Karriereende - vor 5 Jahren noch unvorstellbar. Doch nicht nur Probleme am Platz plagten den Briten, viel mehr die mentalen Schwierigkeiten, aufgrund einer schweren Kindheit. 2023 sprach Alli im Youtube-Podcast „The Overlap“ unter Tränen über seine seine harte Jugend, die von sexuellem Missbrauch und Drogenhandel geprägt war. Schlafmittelabhängigkeit und psychische Probleme waren daraufhin in den vergangenen Jahren die Folge.