Rasantes Quartett durfte sogar über Doubles jubeln

Double in den Sprints

Bei den Sprints sicherten sich auch Lukas Pullnig und Leni Lindner jeweils Doppelgold. „Das ist ein wunderbares Gefühl, doppelt so schön noch wie am Vortag“, schmunzelte der 23-jährige Kärntner, der nach den 100 m am Samstag in 10,41 auch über 200 m den Titel in 21,36 gewann. Erstmals war er ja Staatsmeister über die 100 m geworden, jetzt folgte der Doppelschlag. „Wenn mir das jemand zu Beginn des Jahres gesagt hätte, hätte ich dies nie glauben können.“