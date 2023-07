Achtung: „Weckhormon“ ist kein Schlaf-Wundermittel

Mittlerweile wurde ein bestimmter Wirkstoff (ORA = Orexin-Rezeptorantagonist) von der EU-Kommission zur Behandlung von Schlafstörungen zugelassen. Er verhindert die Bindung des „Weckhormones“ an den Orexin-Rezeptor. So wird die Wirkung der Substanz außer Kraft gesetzt und Schläfrigkeit tritt ein. Inzwischen sind sieben Medikamente dieses Typs verfügbar, wenngleich noch nicht in vielen Ländern Europas.