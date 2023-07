Bauer stürzte mit Traktor und Güllefass ab

In Laussa war der Traktor eines 31-Jährigen auf dem am Boden liegenden Heu ins Rutschen geraten, das Heu wirkte wie Seife und der Traktor überschlug sich eine Böschung hinab. Die Mutter des Unglückslenkers musste alles mitansehen und wollte ihrem Sohn noch helfen, doch er verstarb am Unfallort.