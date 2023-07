Vom Geburtstagsfest direkt zum Großbrand

Feuer im Ort!“ – Jähes Ende der Geburtstagsfeier vom Feuerwehr-Kommandanten aus Ulrichsberg am Samstagabend. „Ich bin gemeinsam mit ein paar Kameraden bei mir in der Garage gesessen, als ein Freund mit dem Rad vorbeikam und gesagt hat, dass es im Ort brennt“, schildert Lukas Schauberger. Binnen kürzester Zeit waren 20 Kameraden im Feuerwehrhaus – rückten vor der offiziellen Alarmierung aus. Die Anfahrt war kurz: „Es brannte direkt neben unserem Depot. Deshalb brachten wir unsere Fahrzeuge vor einem möglichen Übergreifen der Flammen in Sicherheit“, so der Einsatzleiter.