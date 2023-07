15 Feuerwehren bei Brand in Ulrichsberg gefordert

Brand landwirtschaftliches Objekt, so lautete am Samstagabend die Alarmierung für die Feuerwehren in Ulrichsberg. Nachdem sich der Brandort im dicht bebauten Gemeindezentrum befindet, wurden gleich 15 Feuerwehren zu dem Einsatz gerufen, darunter auch Kameraden aus dem bayrischen Breitenberg.