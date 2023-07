Beruf Tierarzt: 51 Tiroler Bewerber für Studium

Wie das Land in einer Aussendung mitteilt, haben sich aktuell 51 Tirolerinnen und Tiroler zum Eignungstest für das Diplomstudium der Veterinärmedizin an der Veterinärmedizinischen Universität Wien angemeldet. Der Test findet am 19./20. Juli statt. Um jungen Menschen den Beruf näher zu bringen, fand kürzlich ein einwöchiger Kurs in Rotholz statt. Dort informierten Vertreter des Landes und der Vetmed-Uni über Ausbildung und Chancen im Beruf. 21 junge Menschen nahmen an der „Summer School“ teil.