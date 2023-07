Traum vom Profifußball geplatzt

Der Traum vom Profifußball war zum Greifen nahe. Sebastian Hölzl hatte bei Zweitliga-Aufsteiger Bregenz die Möglichkeit vorzuspielen. Aber noch bevor er den Ball berührt hatte, trat er die Heimreise an. „Ich bin nach zwei Minuten wieder heimgefahren, weil ich mich am Rücken verletzt habe“, stöhnte ein enttäuschter Hölzl, der bereits mit einer Rückenverletzung hingefahren war. Somit kickt er kommende Saison statt in der Zweiten Liga in der Salzburger Liga bei Puch.