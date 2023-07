Heimische Halbleiterfirmen wollen kräftig wachsen

Förder-Wettlauf um Chipfabrikanten

Die Zeit drängt. Denn im globalen Vergleich hinkt Europa mit großem Abstand hinter anderen Weltregionen wie etwa Asien mit großem Abstand hinterher. Mit dem European Chips Act will die Europäische Kommission den Anteil Europas am internationalen Halbleitermarkt bis 2030 von 10 auf 20 Prozent erhöhen. Europaweit sind insgesamt 43 Milliarden Euro für den Ausbau der Halbleiterindustrie vorgesehen. Der Großteil muss national, also in den einzelnen Mitgliedstaaten, finanziert werden. „Deshalb ist es auch so wichtig, dass Österreich hier auch in die Gänge kommt“, vermerkte Herlitschka.