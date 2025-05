Altbau-Mieter unter Druck von Spekulanten

Alleine in Wien gibt es 20.000 Häuser, die vor 1945 erbaut wurden und dadurch dem Mietrechtsgesetz unterliegen. Das regelt die Höhe der Mieten mit dem Richtwert (aktuell 6,67 Euro je Quadratmeter in Wien, dazu kommen mögliche Lagezuschläge). Aber nur eigentlich, so Wohnexperte Thomas Ritt von der AK. „Nach unseren Untersuchungen sind rund 90 Prozent der Altbau-Mieten überhöht, viele zahlen etwa 2000 Euro im Jahr zu viel. Grund ist, dass die Häuser zu Spekulationsobjekten wurden.“