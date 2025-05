Reisebus krachte gegen Leitschiene: 4 Verletzte

Passagiere in Sicherheit gebracht

Die unverletzten Passagiere wurden von den Einsatzkräften versorgt. Ihr Gepäck wurde in Feuerwehrfahrzeuge verladen. Anschließend wurden sie mit Mannschaftstransportwagen von der Autobahn gebracht. Die Feuerwehr Wiener Neudorf stand in der Nacht mit fünf Fahrzeugen und 20 Mitgliedern im Einsatz.