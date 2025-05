Teamkollegen feierten Titel – aber wo war Neuer?

Noch bevor Neuer am kommenden Samstag die Meisterschale nach dem Heimspiel gegen Mönchengladbach in den Münchner Nachthimmel strecken darf, musste er sich am Sonntag noch mit einer Pfanne begnügen. Denn während der Großteil seiner Teamkollegen und Trainer Vincent Kompany die „Couch-Meisterschaft“ im Restaurant „Käfer“ feierten, war Neuer offenbar mit Kochen beschäftigt.