Gefühle statt Genres: Junge nutzen Spotify anders

Gefühle statt Genres

Was man vor allem bei den jüngeren Hörern sehe, sei ein zusehendes Verschwimmen von Genregrenzen. „Die Playlisten, die wir für die Generation Alpha oder Z anbieten, sind oft auf Gefühlen basiert“, so Krause. „Fühle ich mich, als würde ich mich unter der Bettdecke verstecken? Oder will ich eine kantigere Playlist, weil ich mich energischer fühle?“ Da könne dann durchaus Rock neben Hip-Hop stehen. Zudem versuche man Nutzerinnen und Nutzer an anderen Orten zu erreichen, was sich durch Kooperationen mit Metaverse-Anbietern, im Gamingbereich oder mit Social-Media-Plattformen ausdrückt.