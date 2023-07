Schwerer Verkehrsunfall in Wiener Nobelbezirk

Die 27-Jährige prallte durch das Schleudern gegen zwei Bäume und in weiterer Folge gegen einen Gartenzaun einer Villa, wo das Fahrzeug schlussendlich am Dach landete. Der Unfall spielte sich laut Polizei in der Himmelstraße ab. Zeugen eilten sofort zu der Verletzten und alarmierten die Einsatzkräfte. Sie wurde umgehend ins Spital gebracht.