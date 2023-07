Bei Gluthitze kracht es auf unseren Straßen öfter

Was hilft gegen den Hitzestress am Steuer?

„Zu empfehlen ist, dort, wo es möglich ist, auf Öffis umzusteigen“, so Mosshammer. Was in Ballungszentren leichter fällt als im weiten Land: „Dort sollte man den Grundsatz ,gleiten statt rasen‘ beherzigen.“ Und die Fachleute des Verkehrsclubs raten zudem, gerade an Hitzetagen aufs Telefonieren während der Fahrt zu verzichten, um die Konzentrationsfähigkeit nicht noch mehr zu reduzieren.