Balotelli-Nachfolger vor Landung beim FC Dornbirn

Verstärkung von Vorwärts

Außerdem wird Dragan Marceta, der in der vorigen Saison bei Vorwärts Steyr unter Vertrag stand und in der vergangenen Woche bereits auf der Birkenwiese trainierte und auch gegen Wil spielte, wohl in der neuen Saison für die Rothosen auflaufen. „Dragan ist ein sehr interessanter Spieler“, meint Janeschitz. Innenverteidiger Cavafe wird am 18. Juli von seinen Länderspieleinsätzen für sein Heimatland Kuba zurückkehren, sein Vertrag wurde verlängert.