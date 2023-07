Es ist raus: Der nächste ESC 2024 ist in Malmö!

Rückblick

Den Wettbewerb gewann Loreen 2023 für Schweden mit dem Song „Tattoo“. Dies war der insgesamt siebte Erfolg für Schweden beim Eurovision Song Contest und der zweite Sieg für Loreen nach ihrem ersten Triumph beim ESC 2012 in Baku. Sie erzielte im Juryvoting den ersten und im Televoting den zweiten Platz. Zweiter wurde Käärijä, der mit seinem Lied „Cha Cha Cha“ für Finnland antritt. Das Österreichische Duo Teya & Salena erreichten mit ihrem Song „Who The Hell IS Edgar?“ den 15. Platz.