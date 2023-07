Dyson kann wieder auf EU-Millionen hoffen

Der Staubsaugerhersteller Dyson mit Sitz in Singapur kann sich wieder Hoffnung auf mehrere Millionen Euro Schadenersatz von der EU-Kommission machen. Ein Urteil des EU-Gerichts, womit eine Schadenersatzklage Dysons abgewiesen wurde, müsse aufgehoben werden, forderte die Generalanwältin Tamara Ćapeta in Luxemburg am Europäischen Gerichtshof (EuGH). Die Sache müsse an das EU-Gericht zurückverwiesen werden.