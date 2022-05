Dyson will Haushaltsroboter mit Händen ausstatten

Auch Konkurrenten wie der Saugroboter-Spezialist iRobot stellen sich auf eine Zukunft mit mechanischen Haushaltshelfern ein, die Hände haben. „Wir sind an einem Punkt, an dem wir die Umgebung, in der wir agieren, allmählich so weit verstehen, dass wir so etwas machen können“, sagte iRobot-Chef Colin Angle im vergangenen Jahr. Auch in der Industrie rätsle man allerdings noch, was die Aufgabe eines ersten Haushaltsroboters mit Armen sein werde, schränkte Angle damals aber ein.