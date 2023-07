Unsicher in der Sexualität

„Als Teenager dachte ich anfangs ich bin hetero, gefolgt von einer Phase, in der ich dachte, ich bin nur an Frauen interessiert.“ Charlotta (25) war in der Jugend unsicher über ihre sexuelle Orientierung. Heute versteht sie sich als pansexuell und erklärt: „Erst durch mehr Auseinandersetzung mit queeren Inhalten habe ich herausgefunden, dass Geschlecht nicht wichtig ist, um jemand anziehend zu finden, sondern mehr die Person an sich.“ Sie ist aktuell an allen Geschlechtern interessiert.