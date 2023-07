So wichtig ist die Türkei schon jetzt als Autoland

Das Land am Bosporus hat sich bereits seit 1920 vornehmlich als verlängerte Werkbank westlicher Automobilhersteller einen Namen in der Branche gemacht. Schon 1929 eröffnete die Ford Company in Istanbul eine Produktionsstätte, in der Pkws und Lastwagen hergestellt wurden. In den 1960ern startete Otosan die Produktion von Automobilen und Anadol brachte das erste türkische Auto.