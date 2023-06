Togg T10X: Der Stolz der türkischen Nation

Feinschliff erforderlich

Andererseits will Togg auf Nummer sicher gehen, wenn es in die Höhle der Löwen geht. Verständlich. Erste kurze Testfahrten zeigten, dass es vor allem dem Fahrwerk noch an Feintuning fehlt. In schnellen Kurven zeigt es sich unterdämpft, das SUV taucht tief in die Federn ein, wirkt dann nervös und recht instabil. Auch die Lenkung könnte eine bessere Rückmeldung vertragen. Die Verarbeitungsqualität der Vorserienautos ist schon ganz okay, wobei manches Kunststoffteil im durchweg veganen Innenraum besser entgratet sein sollte.