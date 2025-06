Bengale abgefackelt: Sturm-Fan muss vor Richter

Denn beim Bundesliga-Spiel am 16. März der „Schwarzen“ gegen den Lask zündete er gegen Ende des Spiels euphorisch – die „Blackys“ gingen mit 4:2 als Sieger vom Feld – einen Bengalen, schwenkte ihn hin und her und legte dann den brennenden, Rauchschwaden von sich gebenden Feuerwerkskörper auf den Boden. Und das im ausverkauften Stadion – alleine in der Nordkurve, wo sich die Szenen abspielten, standen zu diesem Zeitpunkt über 4000 Fans eng zusammen. Noch dazu entwickelt ein Bengale nicht nur dichten Rauch, sondern auch enorme Temperaturen – mehr als 1000 Grad können sie heiß werden und somit für schwerste Verletzungen sorgen.