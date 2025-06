A10-Baustellen ade: Grünes Licht für den Verkehr

Um den Ausweichverkehr einzuschränken, führt das Land in fünf Flachgauer Gemeinden Durchfahrtssperren ein. In Wals, Großgmain, Grödig, Anif und Elsbethen ist vom 4. Juli bis 7. September nur Ziel- und Quellverkehr erlaubt. Im Tennengau wird es keine Durchfahrtssperren geben. Weil es nur eine Bundesstraße gibt, könne man diese nicht sperren und Leute auf die mautpflichtige Autobahn schicken. Abfahrtssperren von der A10 gibt es wieder, aber: „Da darf jeder mit einem Ziel in Österreich abfahren. Das ist inakzeptabel“, ärgert sich Gollings Ortschef Martin Dietrich (SPÖ).