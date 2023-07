Viele Ältere haben Angst, dass Geld nicht reicht

Viele schränken sich bereits finanziell ein

401 Personen über 60 Jahre hat das IMAS-Institut im Mai im Auftrag des OÖ Seniorenbundes befragt. Der Großteil – rund drei von vier Befragten – gibt an, bereits über Einsparungen im Haushalt nachgedacht beziehungsweise diese bereits vorgenommen zu haben. Dabei fällt auf, dass die Sorgen ums Geld stark zugenommen haben. Sahen im Mai 2022 „nur“ 33 Prozent in den Teuerungen eine große Herausforderung, waren es ein Jahr später schon 41 Prozent. So verwundert es auch nicht, dass 53 Prozent der Befragten angaben, politische Maßnahmen zur Abfederung der Teuerungen sehr stark zu unterstützen.